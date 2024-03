„Kriegstourismus klingt spaßig, ist es aber nicht“

Touristen halten sich im Westen auf

„Ansonsten haben wir hier einen normalen Alltag“, lässt die Ukrainerin uns wissen. Alle würden wie gewohnt arbeiten, die Kinder seien in der Schule. „Wir müssen weiterkämpfen, aber gleichzeitig auch selber weitermachen.“ Und das gilt ebenso für die Tourismusbranche: Diese musste sich seit dem Ausbruch des Krieges ebenso zwangsläufig an die veränderten Realitäten anpassen und ihr Angebot vor allem auf den Westen des Landes ausweiten. Dennoch hat der Sektor seit Kriegsbeginn nicht vollständig stagniert. Denn schon im Sommer 2022 hat sich der Tourismus langsam erholt: „Menschen haben verstanden, dass sie mit ihren Kindern an einige sichere Orte fahren müssen, um sich zu erholen.“ Besonders Orte, die an die Länder der Europäischen Union grenzen, wurden zu einem besonders sicheren Ort, so Oleskiv.