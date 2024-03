„Im russischen Alltag gibt’s Denunziantentum“

Auf die Frage, ob sie auch persönlich Angst in Russland gehabt hätte, sagt sie: „Aus politischer Sicht nicht. Ich habe mich nicht immer sicher gefühlt in meinem Leben, in meiner Unversehrtheit.“ Es habe mehrmals Bombenalarme gegeben, sie wurde auch oftmals aus einem Einkaufszentrum evakuiert, oder aus der Arbeit, wo es dann plötzlich geheißen hat, es sei eine Bombe im Keller. Mit dem müsse man dann leben.