ÖSV-Mama feiert in Saalbach überraschende Rückkehr

„Mein Ziel war es immer, dass ich bei den letzten Rennen als Vorläuferin starten kann und so fit bin, dass ich das schaffe. Jeder, der ein Kind bekommen hat, weiß, dass das eine Challenge ist. Da verändert sich der ganze Körper, man stellt sich das so einfach vor“, schildert die 32-Jährige im Podcast „Wos dahinter steckt“ von Skirennläuferin Conny Hütter und Ex-ÖSV-Dame Nicole Schmidhofer. Prinzipiell fängt man bei null an, so Tippler.