„Gigantische“ Rückkehr auf die europäische Bühne

Um Abgänge von gestandenen Spielern und vielversprechenden Talenten in Zukunft besser zu verhindern, treten die Grazer heuer erstmals seit 2016 (Titel in der CEFL) wieder international an. Dort geht es in der zentraleuropäischen Football Liga (CEFL) gegen Serbiens Meister Kragujevac. „Spielerisch sollten wir besser sein“, glaubt Kipperer.