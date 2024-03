Oberst: „Wir sind schon längst im hybriden Krieg“

Der Krieg tobt bereits im Hintergrund. Es marschieren keine Panzer nach Berlin, Paris oder Wien, aber der „hybride Krieg läuft bereits“, sagt Militärexperte Markus Reisner. So geschehen auch Anfang dieser Woche in Frankreich. Mehrere Ministerien und staatliche Einrichtungen in Frankreich sind von einer groß angelegten Cyberattacke von „beispielloser Intensität“ getroffen worden, wie es aus dem Élysée-Palast heißt. Der Krisenstab wurde aktiviert, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Eine russische Hackergruppe bekannte sich zu der Attacke.