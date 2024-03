Warum fällt es vielen Politikern in Österreich so schwer, nach Niederlagen oder Skandalen Konsequenzen zu ziehen? Leidet die Politik an Personalmangel, und wie wirkt sich dieser auf die Rücktrittskultur aus? Wie könnte man neues Personal zu einem Schritt in die Politik bewegen? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Lösungsvorschläge in den Kommentaren!