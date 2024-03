Wahlverlierer gibt sich kämpferisch, denkt an 2029

Doch der Unternehmer war Montagvormittag beim Gespräch mit der „Krone“ nicht nur gezeichnet – der neue und alte Vizebürgermeister will erst so richtig durchstarten. „Historisch gesehen ist das Abschneiden sogar gut“, sagte Kreibich mit dem Verweis auf die Vor-Sebastian-Kurz-Ergebnisse der Schwarzen in der Stadt.