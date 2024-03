Arnie bald auf besonderer Mission in Österreich

Es wird das achte Mal sein, dass Arnold Schwarzenegger zu seiner Austrian World Summit (AWS) wieder kommt. Auch diesmal hat der „Terminator“ hochrangige nationale und internationale Gäste zu seiner jährlichen Klimakonferenz in die Wiener Hofburg geladen. Das Motto für den 20. Juni wird „Be useful“ sein, also „Sei nützlich“–angelehnt an seine eben erst erschienene Biografie.