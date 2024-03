Sorge war groß - doch Kate kann wieder lachen!

Dieses am Sonntagvormittag veröffentlichte Foto wurde wohl vom Druck der Öffentlichkeit erzwungen. Der Palast hatte im Vorfeld nämlich angekündigt, keine Informationen über Kates Gesundheitszustand zu vermelden. Bis nach Ostern hätte sich die Prinzessin ausruhen sollen - ohne Paparazzi, Auftritte in der Öffentlichkeit und Spekulationen in den Medien.