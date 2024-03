Bekanntes Restaurant wird nach Jahren wiederbelebt

Trotz jahrelangem Stillstand sei das Restaurant Rosenheim gut in Schuss. „Es ist alles vorhanden und betriebsbereit. Lediglich Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. Die Küche ist riesig, der Innenbereich verfügt über 360 Plätze, hinzu kommt die große Terrasse“, sagt Plausteiner, der am 15. April den Betrieb in Sittersdorf eröffnen will.