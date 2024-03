Entlassung abgelehnt: Fritzl bleibt hinter Gittern

Hoffnung auf Unterbringung in Pflegeheim

Dem folgte der Dreiersenat, der nach Angaben von seiner Anwältin Astrid Wagner ebenfalls befand, dass der 88-Jährige „nicht mehr gefährlich ist“ und somit eine Unterbringung in ein Pflegeheim möglich sei. Der Antrag wurde allerdings am Montag vom OLG abgelehnt, weil die Einholung ergänzender medizinischer Unterlagen noch ausständig ist. Das teilte Ferdinand Schuster, Sprecher des Kremser-Landesgerichts, mit.