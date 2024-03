Der KAC hat keine Lust mehr aufs „Ländle“

Erster Sieg auf Bozener Eis muss her

Der VSV muss im fünften Viertelfinal-Match die Serie zurück nach Villach holen. Um auf 2:3 zu verkürzen, muss aber der erste Saison-Auswärtssieg in Bozen her. Bisher gingen alle vier Duelle an die Italiener, die vier Heimspiele in Folge nicht verloren haben. „Das wird eine ganz andere Partie als beim 6:1-Sieg in Villach–wir erwarten ein echt hartes Match, sie können daheim von überall treffen“, warnt Trainer Marcel Rodman.