6:1! VSV hält sich mit einer Rumpftruppe am Leben

KAC holt sich die Matchpucks

Schon in Minute sieben jubelten die Rotjacken erstmals! Hundertpfund zog in Unterzahl solo aufs Vorarlberger Tor, vernaschte Goalie Madlener und schob per Rückhand ein. Aber die Ländle-Cracks antworteten ebenso in Unterzahl durch Oden. Dann klingelte es für den KAC auch im Powerplay: Hundertpfund fand im Zentrum Fraser, der lenkte die Scheibe zum 2:1 rein (18.).