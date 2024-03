Durch Kellergasse: Weg zum Heurigen wieder frei

Freie Fahrt von Montag bis Freitag

Künftig wird die Kellergasse als wichtige Verbindung zwischen Wien und Niederösterreich von Montag bis Freitag wieder uneingeschränkt befahrbar sein, eine Sperre wird lediglich an Samstagen, Sonn- und Feiertagen gelten. „Damit werden vor allem für die motorisierten Pendler tägliche Umwege bereinigt, und die Zufahrt zum Heurigen ist wieder frei. Zudem wird das seit Inkrafttreten der Sperre im Vorjahr spürbar gestiegene Verkehrsaufkommen im Stammersdorfer Altort und die Staubildung an der Einmündung in die Brünner Straße verringert“, sagt Altbezirksrat Hans Jörg Schimanek.