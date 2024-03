Der Große Preis von Katar - ab 18 Uhr LIVE

Der Spanier Jorge Martin hat beim Saisonauftakt der MotoGP in Katar den Sprint gewonnen. Der Ducati-Pilot setzte sich am Samstag knapp vor dem Südafrikaner Brad Binder (+0,548 Sek.) vom österreichischen Motorrad-Rennstall KTM durch, Dritter im kurzen Rennen über elf Runden in Lusail wurde Aprilia-Fahrer Aleix Espargaro (+0,729). Titelverteidiger Francesco Bagnaia musste sich auf seiner Ducati mit dem vierten Platz begnügen.