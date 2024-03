Legale Droge als große Gefahr für unsere Jugend

Ohne Scheu steckt sich ein Kicker auf der Bank des OÖ-Ligisten SPG Wels einen weißen Beutel unter die Oberlippe, ehe er nach einer Stunde eingewechselt wird. Was dort in Wels eben passierte, ist mittlerweile zu einem Phänomen im ganzen Bundesland und in vielen Sportarten geworden – egal, ob es sich um reine Amateure oder Profis handelt: Die Sportler geben sich den Kick durch Snus oder Tabakbeutel.