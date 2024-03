2:3! Black Wings droht am Montag das Saisonende

Linz-Stürmer: „WIr waren dabei“

Die Black Wings wehrten sich nach Kräften, hatten (auch in Überzahl) Chancen auf den Ausgleich, der aber ausblieb. „Wir waren dabei, hatten Chancen auszugleich, haben alles reingehaut - aber das Glück war nicht auf unserer Seite“, sagte Stürmer Andi Kristler. „Hört ihr den Meister?“, sangen die mitgereisten Salzburg-Fans, deren Team in der best-of-7-Serie bei 3:1 nun Matchpucks hat Linz droht hingegen morgen im Volksgarten , wo die ersten Duelle 0:4 und 1:5 endeten, das Saisonende! „Wie wir uns präsentiert haben in vielen Belangen macht mich dennoch stolz, so haben wir uns die Möglichkeit gegeben, zu gewinnen. Unsere Energie war viel besser als zuletzt, wir waren viel konstanter und disziplinierter was unsere Spielweise angeht. So haben wir auch am Montag in Spiel 5 Chancen“, sagte Coach Lukas.