„Man nahm mir mein Kind, ließ mich einfach zurück“

Claudia N. ist eine bildhübsche Frau, gepflegt, gebildet, eigenständig. Und erfolgreich in ihrem Job als Steuerberaterin. Doch mit einem Schlag wurde ihr das Liebste genommen: Ihr dreieinhalb Jahre alter Sohn Max (Name geändert). Claudia N. ist nicht die einzige Frau, die der „Krone“ in der Kanzlei von Rechtsanwältin Christina Spiessberger im Maximilianhof in Altmünster (OÖ) ihr Schicksal erzählt. Weitere drei Betroffene (siehe unten) schildern, wie eine einzige Behörde–aus ihrer Sicht– „willkürlich“ über das Schicksal von Kindern bestimmt.