Blutige Messerattacke am helllichten Tag in Wien

Ähnlicher Fall in Brigittenau

Zu einem ähnlichen Fall ist auch am selben Tag auch in Brigittenau gekommen. Ein 28-Jähriger ging mit einem Bauchstich ins Unfallkrankenhaus. Laut dem behandelnden Personal, das die Polizei verständigte, war der Patient zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Nach einer Notoperation befand sich der Mann jedoch auf dem Weg der Besserung.