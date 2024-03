Darauf haben aggressive Gruppen bestimmt gewartet

„Es kann nicht länger so weitergehen“

Viele Linzer fragen sich, warum die Stadt bei diesem dauernd wiederkehrenden „Schauspiel“ ständig tatenlos zusieht. Ein Umstand, den Martin Hajart ändern will. „Es kann nicht länger so weitergehen, wir müssen etwas tun“, so der VP-Stadtvize, dem zuletzt sauer aufstieß, dass vor allem KPÖ und Grüne das Thema immer verharmlosen und meinen, dass man den Menschen „einfach nur auf Augenhöhe begegnen, mit ihnen sprechen“ müsse. Hajart beantragt nun im Sicherheitsausschuss einen Ortsaugenschein – vorsorglich mit Polizeischutz.