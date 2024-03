Shiffrin gibt Comeback, schenkt aber die Kugel her

Emotional seien die vergangenen Wochen aber nicht nur aufgrund ihrer eigenen Blessur ein wilder Ritt gewesen. Am 13. Jänner hatte sich ihr Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde bei einem Sturz in Wengen mit viel Blutverlust tiefe Schnittwunden am Unterschenkel und eine Verletzung an der linken Schulter zugezogen. Der Norweger hat einen langen Weg zurück vor sich. „Eine Sache mit Alex, die so einzigartig war, ist, dass wir in den vergangenen Jahren gemeinsam gewachsen sind“, betonte Shiffrin. „Wir teilen so viel. Aber am wichtigsten ist, dass wir unsere Gefühle gegenseitig verstehen und das, was wir durchmachen.“