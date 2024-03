„Der erste Gedanke galt unseren Mitarbeitern“

„Im ersten Moment fragt man sich da: Ist keiner mehr im Betrieb, sind alle in Sicherheit?“, erklärt Christina Moser-Wachtveitl. Gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern führt sie die Bäckerei Moser in Hartkirchen. Am Mittwoch kam es – wie berichtet – im Technikraum bei einem Heizkessel zu einer Explosion. Bereits am Vormittag wurden in diesem Bereich Wartungsarbeiten durchgeführt.