Großbäckerei drohte nach Explosion einzustürzen

„Danke, es geht uns den Umständen entsprechend gut. Niemand wurde verletzt.“ Am Tag nach der Explosion in der Bäckerei Moser in Hartkirchen meldete sich ein Mitglied aus der Geschäftsführung auf Facebook zu Wort. Bereits seit 2009 führen drei Geschwister in der siebenten Generation das Familienunternehmen. Das stetig ansteigende Produktionsvolumen hatte es allerdings notwendig gemacht, die Produktionsfläche zu verdoppeln. Daher wurde vor exakt zehn Jahren auch eine neue Produktionshalle in Hartkirchen samt einer Photovoltaikanlage errichtet.