Vorarlbergs Landesrechnungshof wird Hypo prüfen

Im Vorarlberger Landtag sprachen sich am Mittwoch außer der ÖVP alle Fraktionen für eine Prüfung der Hypo-Geschäfte durch den Landesrechnungshof aus, die ÖVP wollte sich dem Ansinnen aber jedenfalls nicht entgegenstellen. Der am Freitag eingebrachte Antrag wurde auch von ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück unterzeichnet. Der Landesrechnungshof wird in dem Antrag aufgefordert, „die als risikoreich behafteten Geschäfte der Hypo Vorarlberg Bank AG ab dem Jahr 2020, im Besonderen die Investments und Kreditvergaben an die Signa Holding, die Signa Privatstiftung sowie alle Tochterfirmen und Beteiligungen“ zu überprüfen.