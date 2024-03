Kindergärtner alarmiert über „Zustand“ der Kinder

Sie war zwölf Jahre lang als Elementarpädagogin in einem Wiener Kindergarten tätig und ist jetzt bei der Gewerkschaft. Hintermeier ortet negative Entwicklungen in den letzten Jahren. Sie stellt in ihrem Buch die Frage, wie diese Kinder den drohenden Zerfall einer immer rabiateren und durch Selbstbezogenheit gekennzeichneten Gesellschaft verhindern sollen. Wie sie all das bewahren und in die Zukunft tragen sollen, was Generationen mühsam vor ihnen aufgebaut haben? Wie sollen sie später als Erwachsene den Generationenvertrag einhalten?