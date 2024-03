Wie sehr vertrauen Sie Gütesiegeln?

Wenn man durch den Supermarkt schlendert, sieht man sie in fast jedem Gang: die Gütesiegel auf den Verpackungen diverser Produkte. Gerade in Bezug auf den Konsumentenschutz kommt ihnen eine wichtige Rolle zu. Sie bieten Verbrauchern eine Orientierungshilfe und sollen Vertrauen in die Qualität von Produkten schaffen. Im Idealfall. Denn es gibt auch Kritik an diesen Siegeln.