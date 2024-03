Höck verpatzt letzte Chance auf Olympia-Quali!

„... und am Schluss habe ich sie doch noch weggeschmissen!“

„Schon nach dem Weltcup vor zwei Wochen in Cottbus wusste ich, dass es nicht gut aussieht Richtung Paris. Jetzt ist der Zug endgültig ohne mich abgefahren. Ich ärgere mich sehr über mich selbst, denn meine Übung heute war sehr schön - und am Schluss habe ich sie doch noch weggeschmissen“, meinte ein enttäuschter Höck.