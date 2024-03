Diese Hollywood-Filme werden Sie nie sehen können

Die Saga um die von Warner Bros. gecancelte Komödie „Coyote vs. Acme“ ist um eine Facette reicher. Eine anonyme Quelle hat jetzt den gesamten Plot des 70-Millionen-Dollar-Streifens online gestellt. Warner hatte die Veröffentlichung des fertig produzierten Looney-Tunes-Film, in dem die ständig vom Pech verfolgte Zeichentrickfigur Wile E. Coyote mit der Hilfe eines menschlichen Anwalts (Will Forte) einen gierigen Konzern auf Schadenersatz verklagt, überraschend abgesagt.