Martin Hinteregger kritisiert Ex-Klub Frankfurt

Allerdings habe es das Team heutzutage auch nicht mehr so einfach wie damals, so Hinteregger. „Unter Adi Hütter waren wir auch mal Tabellen-13., haben schlecht gespielt – und die Leute haben es nicht so schlimm gesehen wie jetzt.“ Aktuell liegt Frankfurt auf Rang sechs der Bundesliga-Tabelle, hätte damit ein Conference-League-Ticket in der Tasche. Hinteregger hatte von 2019 bis 2022 das Trikot der Eintracht getragen, in seinem letzten Jahr in Frankfurt gewann der Kärntner unter Oliver Glasner die Europa League.