Lasst Kate in Ruhe und Meghan möglichst in den USA

Prinzessin Kate wurde dem Königshaus zufolge am 16. Jänner in einer Privatklinik in London am Bauch operiert und nach rund 14 Tagen in häusliche Pflege entlassen. Einer Aussendung zufolge werde sie erst nach Ostern wieder Termine absolvieren. Auf Twitter kursiert aber das Gerücht, dass die Operation von Kate bereits am 28. Dezember gewesen sei, also kurz nach ihrem letzten Auftritt mit der Königsfamilie am 25. Dezember beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, womit sie viel länger im Krankenhaus gelegen haben müsste, als veröffentlicht wurde.