Was enthüllt Kates Onkel in „Promi Big Brother“?

Gary Goldsmith, der Onkel von Prinzessin Kate, ist am Montagabend ins britische „Celebrity Big Brother“-Haus eingezogen. Er will sein Bad-Boy-Image aufpolieren, liebe Sachen über seine Nichte, die mal Königin wird, erzählen und ganz er selbst sein. In einem Video gibt er aber zu, dass das Zusammenleben mit ihm ein „Alptraum“ sei.