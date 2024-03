Helmut Marko: „Die Entwicklung ist nicht positiv“

Die „Königsklasse“ kommt nicht zur Ruhe. Im Gegenteil. Die Formel 1 wird in ihren Grundfesten erschüttert. Während sich bei Red Bull Racing wegen der Causa Christian Horner der Machtkampf zwischen der österreichischen und der thailändischen Seite immer mehr zuspitzt, berichtete die BBC bereits vom nächsten Eklat. Laut einem Bericht wurden nämlich nun gegen Mohammed bin Sulayem, Präsident des Internationalen Automobil-Weltverbandes FIA, Ermittlungen eingeleitet. Der 62-Jährige soll im letzten Jahr beim Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda auf die Wertung des Rennens Einfluss genommen haben, indem er mit viel Nachdruck verlangt haben soll, dass eine gegen Fernando Alonso ausgesprochene Zehn-Sekunden-Strafe (wegen unerlaubter Arbeiten am Auto während einer Fünf-Sekunden-Strafe) zurückgenommen werden soll. Die Stewards (ihnen muss man zugutehalten, dass im damaligen Regelwerk nicht dezidiert verankert war, ob bereits das Ansetzen des Wagenhebers als Arbeit zu werten ist) annullierten danach tatsächlich ihr Ersturteil, Alonso behielt Platz drei.