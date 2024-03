„Der Verein hat eine Vision“

...seine Vertragssituation: Ich habe für eineinhalb Jahre unterschrieben. Steigen wir in dieser Zeit auf, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr. Aber ich will mich hier langfristig durchsetzen, habe mit Tychy einiges vor. Ich stand in meinen ersten vier Spielen in der Startelf, konnte auch einmal netzen. Das macht Mut und stimmt mich äußerst positiv.