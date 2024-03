EU will Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit

Die Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission sollen demnach Untersuchungen einleiten, wenn sie in der Lieferkette eines Produktes Zwangsarbeit vermuten. Bestätigt sich der Verdacht, sollen Waren an den EU-Grenzen beschlagnahmt werden und vom europäischen Markt zurückgezogen werden. Für Regionen, in denen staatlich organisierte Zwangsarbeit vermutet wird - hier wird vor allem immer wieder China genannt - soll die Beweislast umgekehrt werden: Betroffene Unternehmen müssten dann nachweisen, dass es in ihrer Lieferkette keine Zwangsarbeit gibt. Darunter könnte etwa die chinesische Uiguren-Provinz Xinjiang fallen.