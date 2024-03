Vorzeitiges Saisonende für Ofner und Rohrweck

Die Ski Crosser Katrin Ofner und Johannes Rohrweck haben die Saison vorzeitig beendet. Während bei Ofner eine Verletzung im rechten Knöchel keine weiteren Einsätze in diesem Winter mehr zulässt, unterzog sich Rohrweck laut Angaben des Österreichischen Skiverbandes Ende der vergangenen Woche in Salzburg einer Operation an seiner lädierten rechten Schulter.