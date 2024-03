700.000 Besucher genossen den Wiener Eistraum

Bei herrlichem Frühlingswetter ist am Sonntag der 29. Wiener Eistraum zu Ende gegangen. Insgesamt 700.000 Gäste haben die beliebt Sportveranstaltung auf dem Rathausplatz genossen. „Damit geht die Saison, ex aequo mit 2015, als die bislang zweiterfolgreichste in die Geschichte des Events ein“, heißt es vom Stadt Wien Marketing.