So sorgt die Cobra für Sicherheit in Österreich

Durchtrainierte Körper, hell im Oberstübchen und loyal zu Vorgesetzten - ein Cobra-Beamter ist das Musterbeispiel eines Polizisten. Nur die Besten durchlaufen die harten Kriterien der Aufnahmeprüfung, finden sich nach positiver Prüfung an einem der fünf Standorte der Spezialeinheit wieder. Neben dem Hauptzentrum in Wiener Neustadt ist das Einsatzkommando auch in Wien, Linz, Innsbruck und Graz stationiert. Operative Außenstellen befinden sich noch in Feldkirch, Klagenfurt und Salzburg. So ist es im Ernstfall möglich, jeden Ort in Österreich binnen 70 Minuten zu erreichen. Diese Zeitspanne stellt im internationalen Vergleich einen absoluten Spitzenwert an schneller Verfügbarkeit von Sondereinsatzkräften dar.