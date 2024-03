Blitz-Comeback? Kitzbühel-Sieger jagt Odermatt

Eigentlich schien die Sache für Odermatt schon in trockenen Tüchern zu sein. Nach dem Sturz von Sarrazin in Kvitfjell schien der letzte Konkurrent des Schweizers um die Disziplinen-Wertung aus dem Rennen zu sein. Doch der Franzose arbeitete seither akribisch am Überraschungs-Comeback.