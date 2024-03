Gogl-Walli bei Hallen-WM im 400-m-Finale Sechste!

Gogl-Walli, ein Garant an Beständigkeit

Jetzt also folgte das nächste Highlight in Glasgow, wo sie übrigens vor fünf Jahren bei der Hallen-EM ihr internationales Debüt in der Allgemeinen Klasse gegeben hatte. Damals schied sie im Vorlauf aus. Die Zeiten haben sich gewandelt. Bereits im Sommer qualifizierte sich die Linzerin in Székesfehérvár durch ihre bis jetzt gültige 400-m-Bestzeit von 50,87 Sekunden für Olympia. Die EM in Rom (7. bis 12. Juni) und Olympia (26. Juli bis 11. August) sind ihre großen Saisonziele. Man darf gespannt sein, wohin der Weg von Gogl-Walli, ein Garant an Beständigkeit, heuer noch führt ...