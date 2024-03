Glasner: „Jungs, wir müssen alle am Boden bleiben“

Ebenso, dass er den „Adlern“ trotz der ersten „fetten Punktebeute“ nach drei mageren Runden mit nur einem Zähler danach den zuvor immer freien Sonntag strich. Den hatte es bei den Londonern unter Glasner-Vorgänger Roy Hodgson selbst nach Niederlagen gegeben. Doch der Österreicher setzte am Tag nach seiner Super-Premiere in der Premier League ein Regenationstraining an.