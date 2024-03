Nach Drama wird Ruf nach der Bäderstrategie lauter

Die dramatischen Szenen im Schörgenhubbad vor wenigen Tagen heizen auch in der Politik wieder die Debatten über Schwimmkurse an. Ein siebenjähriger Bub war in einem unbeobachteten Moment über eine Rutsche ins Wasser gelangt und ohne Schwimmhilfe im Becken untergegangen. Badegäste retteten den bereits bewusstlosen Buben in letzter Minute.