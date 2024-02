Die heiligen Rehe von Nara

Ich kaufe noch die Suica Card, mit ihr kann man in vielen Restaurants und Supermärkten bargeldlos zahlen, aber auch Busse oder U-Bahnen nutzen. Dann geht es nach Tokio. Aus dem Zug sehe ich die grellgrünen Reisfelder, die ich vom Flugzeug aus bewundert habe. Ich wohne in einem Apartmenthotel im Stadtteil Ueno, das für Tokioter Verhältnisse große Zimmer hat. Meine Freunde, ihre zwei Kinder und ich haben 52 Quadratmeter. Was mich begeistert: die Toilette mit gewärmtem Sitz, künstlichem Spülgeräusch und sanfter „Dusche“, die Papier sparen hilft – ich will auch so eine.