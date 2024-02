Frühlingserwachen: So ist der Abstieg kein Thema!

Füchse schon durch

Nicht nur in der Weststeiermark gibt es ein Frühlingserwachen, auch die HSG Graz kommt immer besser in die Spur: Die Truppe von Rene Kramer steht im Cup-Viertelfinale und konnte mit zwei Siegen in der Liga zudem das Abstiegsgespenst abschütteln. Nicht bloß das: Die Grazer haben jetzt sogar noch eine Mini-Chance auf den Einzug in das Viertelfinale!