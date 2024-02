Dieb stahl Euro- und alte Schilling-Scheine

Der Dieb schlug - wie erst jetzt bekannt wurde - am Freitagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr zu und nützte aus, dass der 80-Jährige gerade im angrenzenden Holzschuppen seines Wohnhauses in Erpfendorf Brennholz verarbeitete. „Der unbekannte Täter schlich sich in das unversperrte Wohnhaus und entwendete aus einer Küchenkredenz eine grüne Banktasche samt Inhalt“, heißt es von Seiten der Polizei.