Ein abscheuliches Video überführte den Vater (28)

Geschüttelt, bis das Mädchen still war

Zu sehen ist: Der Mann nimmt das fünf Monate junge Mädchen, schüttelt es so lange, bis kein Mucks mehr zu hören ist; schlägt ihm mehrmals mit der flachen Hand auf den Kopf und ins Gesicht; hält ihm den Mund zu; legt es ins Bett und legt danach Hand an sich selbst an. „Die Beziehung mit meiner Freundin hat nicht mehr gepasst. Sie wollte keinen Sex und immer nur schlafen. Das ist mir zu wenig“, so der Pizzalieferant, der, na ja, keine Sympathiepunkte sammeln konnte vor Richterin Karin Lückl.