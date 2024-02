Rekordjagd! „Odi“ auf den Spuren von Hermann Maier

Die endgültige Fixierung seines dritten Weltcup-Gesamtsiegs hat sich für Marco Odermatt gar nicht danach angefühlt. Das sagte der Schweizer Ski-Superheld am Samstag nach seinem Riesentorlauf-Erfolg in Palisades Tahoe, der alle Restzweifel tilgte und Schlupflöcher stopfte. „Ich will jedes Rennen gewinnen, das ist eigentlich das Ziel“, betonte Odermatt. Dabei sind in den für ihn verbleibenden sechs Rennen noch eine Menge Rekorde und andere Errungenschaften möglich. So kann Odermatt als erster Alpiner seit Hermann Maier 2000/01 vier Kristallkugeln in einem Winter gewinnen.