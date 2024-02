Villach wächst in Kärnten deutlich am schnellsten

Die Stadt Villach ist Kärntens einziger Bezirk, dessen Bevölkerung sogar höhere Wachstumsraten aufweist als der Österreich-Schnitt. In Kärnten ist Villach die eindeutige Nummer 1. Am 1. Jänner 2024 lebten 65.651 Personen, damit ist Villach in einem Jahr um 516 Menschen gewachsen. Die Draustadt ist längst auch eine Wirtschaftsmetropole.