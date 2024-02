Ukraine: Leben an der Front bleibt Lotterie

In einem Dorf, das einhundert Tage unter russischer Besatzung stand, verbrachte eine Frau die Zeit mit ihrem Mann in einem Keller, der zwei mal zwei Meter Platz bot. Auf die Tür habe sie das Wort „Menschen“ geschrieben, damit sie nicht direkt beschossen würden. 80 Prozent der Häuser in dem Dorf seien beschädigt, ohne Dach oder ohne Fenster. Es gäbe nur ab und zu Strom, selten fließendes Wasser. Währenddessen sinken die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad. So sitzen Millionen Menschen vollangezogen in ihren Kellern oder gehen in den Gärten auf und ab, um sich warm zu halten - wenn diese nicht vermint sind. Sonst verlassen sie die Häuser nur für Lebensnotwendiges wie Essen. Niemand weiß, ob sie vom Markt zurückkommen werden und ob das Haus bei der Rückkehr noch stehen wird. Eine Frau habe Easter erzählt, dass sie aus Angst nur noch rennt, wenn sie die Straße betritt.