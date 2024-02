Angelshop im Burgenland geht auf TikTok viral

In dem Fischereibedarfsgeschäft in Pinkafeld findet man alles, was das Angler-Herz begehrt. Andreas Pratl machte als leidenschaftlicher Angler sein Hobby zum Beruf und eröffnete 2014 das Geschäft. „In der freien Natur, ohne Handy, dafür mit einem Zelt an einem See angeln - das ist meine Passion“, schwärmt der Geschäftsführer.