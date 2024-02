Auftaktsieg! Messi brilliert auch ohne Treffer

Lionel Messi hat Inter Miami zu einem Auftaktsieg in der Major League Soccer (MLS) geführt. Beim 2:0 gegen Real Salt Lake erzielte der Weltmeister aus Argentinien am Mittwochabend (Ortszeit) zwar kein Tor, an den beiden Treffern seiner Mannschaft war er aber unmittelbar beteiligt. Zum 1:0 durch Robert Taylor gab Messi in der 39. Minute die Vorlage, das 2:0 durch Diego Gomez (83.) leitete er mit einem Zuspiel auf Luis Suárez ein.